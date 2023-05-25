التعليم الفنى ينهى استعداده لاستقبال 46 ألف طالب لأداء امتحانات الدبلومات بسوهاج

أنهت إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث بدأت امتحانات العملى، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات النظرية فى 27/5/2023 وتنتهى الخميس 18/6/2023 بجميع نوعيات التعليم الفني" صناعى – زراعى – تجارى – فندقى" صرح بذلك المهندس محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأضاف عجمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد لجان التعليم الفنى بنوعياته المختلفه 126 من بينهم 71 لجنة بالتعليم التجارى بإجمالى 23 ألف721 طالب و48 لجنة بالتعليم الصناعى بإجمالى 19ألف 675 طالب و7 لجان بالتعليم الزراعى لتشمل 2664 طالب حيث بلغ إجمالى عدد الطلبة المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية 46 ألف 060 طالب وطالبة متمثلين داخل 126 لجنة على مستوى المحافظة.

وانهى عجمى، أنه بالتعاون مع إدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم تم وضع خطة لتسير العمل بإمتحانات الدبلومات الفنية وذلك من خلال البرتوكول المعمول به بالإشتراك مع مديرية الأمن ومديرية الصحة ووزارة الكهرباء ومديرية التموين بسوهاج.

وتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وكذلك غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وذلك بقصد تذليل أى عقبات والوقوف على الوضع الراهن وتكون جازه لأى سيناريو غير متوقع.