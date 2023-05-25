اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 08:08 ص
أكرم القصاص
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البرازيل: محاولات "إلغاء" روسيا وفرض العقوبات عليها خطيرة

الخميس، 25 مايو 2023 08:00 ص
البرازيل: محاولات "إلغاء" روسيا وفرض العقوبات عليها خطيرة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، أن البرازيل تعتبر محاولات بعض الدول "إلغاء" روسيا وفرض العقوبات عليها، أمرا خطيرا.

وقال الوزير في خطاب أمام البرلمان، الأربعاء: "حذرنا من خطورة إلغاء روسيا ومخاطر العقوبات الأحادية الجانب، التي لا تساعد في إيجاد الحل التفاوضي، بل بالعكس تضيق المجال للحوار وتزيد من التصعيد".

وأشار إلى استعداد البرازيل لعدم الجهود الدولية لإيجاد منصة لمناقشة الحلول المحتملة للنزاع في أوكرانيا. وقال: "نتحدث اليوم مع كل الجهات الفاعلة التي أكدنا لها استعدادنا للمساعدة في التقارب من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وسلام ثابت".

وأضاف فييرا أن الشركاء الدوليين "أبدوا اهتماما بالمساهمة البرازيلية"، مشيرا إلى أن الوضع في شرق أوروبا أظهر "شلل المجتمع الدولي" وأكد على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية.

وكان الرئيس البرازيلي لويسإيناسيو لولا دا سيلفا قد دعا إلى إنشاء إطار دولي جديد لإقامة الحوار بين موسكو وكييف، وأعرب كذلك عن استعداده لأداء دور الوساطة في مفاوضات مباشرة بين الطرفين.


حرب روسيا واوكرانيا

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