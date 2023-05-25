"الإرشاد الزراعى" فى بورسعيد تختار 8 حقول لزراعة السمسم محمل على القطن

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس على سليمان، مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، أنه تم اختيار 8 حقول إرشادية لزراعتها بمحصول السمسم المحمل على محصول القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصولي بالقطاع الزراعى ببورسعيد للموسم الزراعى 2023.

وأضاف سليمان لـ"اليوم السابع" أن الخدمة الإرشادية المجانية المقدمة هى كيلو جرام تقاوى من محصول السمسم صنف شندويل 3، مشيرًا إلى أنه تم عقد ندوة إرشادية لتشجيع المزارعين على زراعة محصول القطن والتعرف علي طريقة زراعة محصول السمسم المحمل على القطن.

وأوضح أنه تم زراعة محصول القطن فى جور وعلى خطوط بمعدل 11 خطا فى القصبتين، ويتم تقسيم الفدان إلى شرائح بعرض من 10 لـ15 مترًا، ويتم زراعة محصول السمسم تحميل مع رية المحاياة لمحصول القطن، نقرا على الريشة البطالة فى جور، حيث يوضع فى كل جورة من ثلاثة إلى أربع بذور، ويتم خفهم إلى نباتين، وذلك عند ميعاد خف محصول القطن.

وأشار إلى أن الزراعة تتم فى ثالث خط منزرع بالقطن على الريشة البطالة على مسافات 20 سم بين كل جورة وجورة من محصول السمسم، ويترك خطين قطن بدون زراعة سمسم، وهكذا تتم زراعة خط سمسم وترك خطين قطن بدون زراعة حتى يتم زراعة كيلو السمسم، وبعد الزراعة يتم الرى، وهى رية محاياة القطن، وبذلك تعتبر هذه هى الرية الأولى للسمسم (رية الزراعة).

وشدد على أنه يتم إجراء جميع العمليات الزراعية لمحصول القطن مع السمسم المحمل بدون أى زيادة أو نقصان فى العمليات الزراعية لمحصول القطن، ويتم حصاد محصول السمسم عند اكتمال النمو، وذلك قبل جنى محصول القطن، ووضعه على مفارش بحزم مربطة طولية حتي يتم تنشيط وفرطة على المفارش.

وكشف سليمان أن معدل إنتاجية المحصول المحمل من 2 إلى 2.5 إردب / فدان، موضحا أن إردب السمسم 120 كيلو، وبذلك تكون زراعة محصول السمسم المحمل على القطن تغطى تكاليف جنى محصول القطن ويمكن أن يزيد.