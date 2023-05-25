اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإدارة التعليمية تحدد آخر موعد لسداد مصروفات العام الدراسي الحالى

الخميس، 25 مايو 2023 10:00 ص
الإدارة التعليمية تحدد آخر موعد لسداد مصروفات العام الدراسي الحالى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت بعض الإدارات التعليمية والمديريات اليوم الخميس كآخر موعد لتحصيل مصروفات العام الدراسي الحالى 2023,2022، على أن يتم إعادة فتح الموعد مرة أخرى بداية يوليو المقبل.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر 2022، بواقع 50% والقسط الثانى منها تم تحصيله يناير الماضى بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس الحالى بواقع 20%.
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على وفق الضوابط المحددة.
 
 
وانتهت المدارس من تقييم الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني حيث عقدت خلال مايو الجارى اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية وتم البدء فى إعلان نتائج الطلاب.
 

التربية والتعليم

المصروفات الدراسية

اخبار مصر

تحصيل المصروفات الدراسية



الموضوعات المتعلقة

شاهد آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:00 م

أبرز ما قالته وزارة التربية والتعليم حول امتحانات الشهادة الإعدادية.. فيديو

الأربعاء، 24 مايو 2023 05:00 م

المدارس تسلم أرقام جلوس الثانوية العامة.. وزارة التربية والتعليم تدرب رؤساء اللجان والمراقبين على كيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية.. وتحدد ضوابط تعامل الطلاب مع البابل شيت

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:00 ص

محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم يتابعان امتحانات الإعدادية

الأحد، 14 مايو 2023 01:18 م

وزير التربية والتعليم يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة