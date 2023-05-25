الأمن الفيدرالى الروسى: إحباط هجوم إرهابى على محطتين للطاقة النووية بروسيا

وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الخميس، "أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت للطاقة النووية، خططت له المخابرات الأوكرانية"، موضحا أن المجموعات التخريبية والإرهابية التابعة للمخابرات الأوكرانية كانت تخطط عشية يوم النصر في 9 مايو الحالي، لتفخيخ أكثر من 30 عموداً من خطوط كهرباء الجهد العالي لمحطتي "لينينجراد" و"كالينين" للطاقة النووية.

وأضاف البيان "أن هؤلاء الإرهابيين تمكنوا من تفجير عمود واحد فقط وتفخيخ أربعة أعمدة من خط كهرباء محطة لينينجراد، وزرع عبوة ناسفة تحت سبعة أعمدة من محطة "كالينين"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية الإرهابية كان توقف المفاعلات النووية عن العمل وتعطيل العمل الطبيعي لمحطات الطاقة النووية والتسبب بأضرار اقتصادية وتشويه سمعة روسيا.

وتقع محطة "لينينجراد" للطاقة النووية بالقرب من بلدة "سوسنوفي بور" بمقاطعة "لينينجراد"، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في روسيا من حيث القدرة، كما تعد المحطة الوحيدة التي يعمل فيها نوعان مختلفان من وحدات الطاقة.. فيما تقع محطة "كالينين" بالقرب من مدينة "أودومليا" بمقاطعة "تفير"، وهي تتضمن أربع وحدات للطاقة مع مفاعلات.