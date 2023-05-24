هيرميس القابضة تحقق إيرادات قياسية بقيمة 4.5 مليار جنيه ونمو قوى في مستويات الربحية فى الربع الأول من 2023

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤسسة المالية الرائدة والتي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك استثمار رائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 4.5 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 129%، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات أنشطة الخزانة، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار وكذلك نمو

وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالأداء الاستثنائي التي حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يعكس مرونة وتنوع نموذج أعمالها.

فبالرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية حول العالم، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالنمو الكبير الذي شهدتها أنشطتها الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side). فعلى صعيد أنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، نجح القطاع في تقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، تضمنت صفقتين لأسواق الأسهم و7 صفقات في سوق ترتيب وإصدار الدين بقيمة إجمالية 2.9 مليار دولار.

وتضمنت هذه الصفقات الطرح العام الأولي لشركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، والطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، وهي أكبر صفقة إدراج في تاريخ السوق الإماراتي، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي ينفرد بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب باعتباره الشريك المفضل في المنطقة لتنفيذ مثل هذه الصفقات الكبرى.

ونجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في ضوء نمو الإيرادات إلى 3.0 مليار جنيه، مقابل 901 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى النمو القوي بإيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 69% لتبلغ 837 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 238% لتصل إلى 216 مليون جنيه وكذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 44% لتصل إلى 621 مليون جنيه.

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 15% لتسجل 689 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بنمو إيرات شركة «ڤاليو» بمعدل سنوي 78% إلى 254 مليون خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بفضل تحقيق ربح نتيجة عملية التوريق فضلًا عن نمو مبيعات تلك الفترة على خلفية نجاح الشركة في تنمية شبكة عملائها من التجار.

كما ارتفعت أنشطة التخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بمعدل سنوي 72% لتصل إلى 31 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغير ملحوظ على إيرادات التأجير التمويلي، والتي شهدت تراجعًا طفيفًا بمعدل سنوي 2% لتصل إلى 44 مليون جنيه، وتراجعت أيضًا إيرادات شركة «تنمية» بمعدل سنوي 11% لتسجل 351 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023؛ بسبب تراجع المبيعات خلال تلك الفترأفضل الكفاءات في مختلف الأسواق التي تعمل بها، في تعظيم المردود الإيجابي المستدام لجميع الأطراف ذات العلاقة والعملاء والمجتمعات المحيطة بأعمالها بوجه عام.