نائب محافظ المنيا: ضبط سيارات محملة بـ98 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار

واصل الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، متابعته الدورية والمستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية لمركز المحافظة على مدار الساعة، لرصد حالات احتكار محصول القمح من خلال التواجد الميدانى لرؤساء المراكز، لمتابعة الحالة العامة بالمداخل والمخارج الخاصة بزمام كل مركز والقرى التابعة له، تنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتشديد الرقابة على الطرق ورصد السيارات المحملة بمحصول القمح وفحصها ومتابعة أعمال التوريد.

قال نائب المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – ملوى – مطاي)، تمكنت أمس فى رصد عدد من السيارات المحملة بمحصول القمح بها حمولة إجمالية تزن 98 طن تقريبا، أثناء سيرها على الطريق بزمام المراكز، حيث تم فحص أوراقهم وبالاستفسار عن الحمولة تبين انها محتكره، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الضبطيات من خلال التحفظ عليها وتسليمها للشون التابعة كلا من بزمام مراكزهم.

أشار نائب المحافظ، إلى أن متابعة توريد محصول القمح تأتى فى إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أنه يتم المتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وأشاد "أبو زيد"، بجهود رؤساء المراكز بالتواجد الميدانى بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقرى التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.