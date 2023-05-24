نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الإفريقي لـ"القاهرة الإخبارية": التضخم أهم معوقات الاستثمار في القارة

كتب أحمد عرفة

قال جورج إيلومبي، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الإفريقي، إن التضخم هو أهم معوقات الاستثمار في قارة إفريقيا، والبنك يناقش مع الدول الإفريقية كل ما يمكنه من المساعدة في التنمية الإفريقية على كل المناحي.

وأضاف "إيلومبي"، في لقاء خاص مع موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" دينا سالم، على هامش اجتماعات البنك الإفريقي المقامة في شرم الشيخ المصرية، أن البنك الإفريقي يحاول العمل على التوازن بين مشروعات التنمية الخضراء ذات العوائد البطيئة، والمشروعات الاستثمارية ذات العوائد السريعة، وهو ما تسعى إليه الدول الإفريقية في الوقت الراهن.

وأوضح أن هناك الكثير من الضغوط التي تعمل على تباطؤ الأعمال بسبب التضخم، ما يحتاج لشجاعة أكبر من الدول الإفريقية لتعزيز كل الاستثمارات لمواجهة جميع الاحتياجات.