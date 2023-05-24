مصر والقارة السمراء.. 60 عاما من الشراكة والتنمية.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" يوم أفريقيا.. مصر والقارة السمراء.. 60 عاما من الشراكة والتنمية.. مصر أعلت مبادئ التعاون الإقليمى والتضامن الأفريقى سياسيا واقتصاديا.. اجتماعات شرم الشيخ.. مصر فى خدمة الأشقاء بأفريقيا.. دعم تطلعات شعوب القارة فى تحقيق التنمية ونقل تجربة مصر فى التحول الرقمى.

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