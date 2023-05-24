مشروعات لجان الزكاة لبنك ناصر الاجتماعى.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

تعمل لجان الزكاة لبنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك على إقامة مشروعات خدمية واجتماعيًة واقتصادية وصحية وتعليمية لخدمة المواطنين وخاصة مستحقي الزكاة من خلال أموال التبرعات الموجهة ، وتقدم هذه المشروعات خدماتها بأسعار رمزية للعامة وتقوم بالمساهمة مع الدولة في رفع المعاناة عن إفراد المجتمع من الفقراء والأيتام وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية ، كما أنها تعمل على الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل فى هذه المشروعات للقادرين على العمل.

وقد بلغ عدد المشروعات الخيرية والخدمية للجان ما يقرب من 300 مشروع

و قامت اللجان ببعض الأنشطة خلال شهر رمضان بقيمة تقديرية حوالى 136 مليون جنيه تتضمن :

‎- توزيع 420000 ألف كرتونة مواد غذائية.

‎- توزيع 87352 وجبة جاهزة مطهية.

‎- توزيع 2630 وجبة جافة.