محافظ كفر الشيخ: 201 محضر متنوع لأصحاب المخابز واستمرار الحملات يومياً

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، والتفتيش على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذى شدد على استمرار حملات الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، مؤكداً أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التى شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 201 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز.

قال اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وأسفرت الحملة عن تحرير عن 25 محضراً متنوعاً بالمدينة والقرى، منهم 11 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف دقيق، و9 محاضر صحة، ومحضر نظافة، و3 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحملة.

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة تموينية على المخابز، أسفرت عن تحرير 18 محضراً متنوعاً منهم محضرين تموينى، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين صلاحية طفايات الحريق، ومحضرين بيئة، و4 محاضر نظافة.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شارك فى الحملة أيمن غالى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، ورضا بدوى، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوى، مدير إدارة تموين بيلا.

وأشار «ساطور»، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، منهم 18 محضر نقص وزن، 6 محاضر عدم نظافة، 3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة التموينية لمراجعة المخابز، والمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين مطوبس بمشاركة مفتشى تموين مطوبس، وإيمان النحراوى، نائب رئيس المركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 21 محضراً متنوعاً، من بينها 14 محضر نقص وزن، و7 محاضر مواصفات.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على المخابز والتى أسفرت عن تحرير 23 محضراً متهنوعاً منهم 16 محضر نقص وزن، و4 محاضر مواصفات، و3 محاضر نظافة.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة على المخابز، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابى وسد خميس وابوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو)، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضراً متنوعاً منهم 11 محضر نقص وزن، و5 محاضر مخالفات أخرى.

وقاد اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية لمراجعة المخابز، والمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والزراعة، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، من بينها 4 محضر نقص وزن، ومحضر نظافة، و9 محاضر صحة.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة تالحامول، حملة تموينية على المخابز، أسفرت عن تحرير 27 محضراً بمشاركة التموين والصحة، منهم 10 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم وجود اعلان، و9 محاضر اشتراطات نظافة، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

تابع اللواء هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية والتى أسفرت عن تحرير 5 محضراً محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المخابز، كما سليم محمد أبو شريف، تابع رئيس مدينة البرلس، الحملة التموينية على المخابز، والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، كما تابع على سلامه، رئيس مدينة مسير، الحملة التموينية على المخابز والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، كما تابع أحمد على عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، الحملة التموينية والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة.