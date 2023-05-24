اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 163 ألف و457طن و 968 كيلو قمح ب22موقعاً

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:00 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 163 ألف و457طن و 968 كيلو قمح ب22موقعاً اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت، حتى صباح اليوم الأربعاء، توريد 163 ألف و457طن و 968 كيلو قمح، إن إجمالي الوارد داخل المحافظة 147 ألف و452 طن و 287 كيلو،  والمنقول خارج المحافظة من الأقماح،25ألف و 814 طن و 560 كيلو، ليكون إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة من أقماح كفر الشيخ،178 ألف و 807 طن  و838 كيلو قمح ، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 

 



 

 


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