محافظ الدقهلية يسلم الأم المثالية شيك بـ 50 ألف جنيه "هدية الرئيس"

الدقهليه شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم، إيمان أحمد عبد الرحمن الدرويتنى، ابنه قرية دماص بميت غمر، والفائزة بالمركز الأول كأم مثالية على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ونادية دياب مدير عام الاسرة والطفولة بالمديرية.

وسلم محافظ الدقهلية الأم المثالية شيك بمبلغ 50 ألف جنيه هدية مقدمه لها رئيس الجمهورية تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الابناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما اهلها للاختيار لتفوز بالمركز الاول على مستوى محافظة الدقهلية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2022 تم بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التى تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية، حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الامهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانه المسابقة على مستوى الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى كافة المحافظات.