اليوم السابع
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السبت والأحد المقبلين..

فصل التيار الكهربائي 4 ساعات ونصف الساعة بعدة مناطق في مدينة وقرى دسوق السبت والأحد

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:29 ص
فصل التيار الكهربائي 4 ساعات ونصف الساعة بعدة مناطق في مدينة وقرى دسوق السبت والأحد ظلام - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن مجلس مدينة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهندسة كهرباء دسوق، عن فصل التيار الكهربائي، يومي السبت والأحد المقبلين، عن عدد كبير من مناطق مدينة دسوق، من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحولات والمغذيات بهذه المناطق.

وأضاف بيان مجلس المدينة، أن انقطاع التيار الكهربائي يوم السبت المقبل يشمل جميع مناطق حي المحكمة، والمساكن الشعبية، والاستاد، وتقسيم رجب، ومركز الأرياف والقرى والمناطق التابعة لها.

وأشار البيان، إلي أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء يوم الأحد المقبل، تتضمن مناطق المنشية، المحرقة، شارع المدارس، شارع سعد، الميدان ، الغفران، والمناطق التابعة لهم لمدة 4 ساعات ونصف، وذلك لعمل الصيانة اللازمة للشبكات والمحولات بهذه المناطق.

 

 


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