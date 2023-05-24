طلاب إعلام بنى سويف يطلقون حملة ترويجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بنى سويف - هانى فتحى

نظم طلاب الفرقة الثالثة، قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام جامعة بني سويف ، حملة ترويجية وإعلانية لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تنفرد به جامعة بني سويف كأول معهد مختص بدراسة ذلك المجال في الشرق الأوسط بأكمله.

وحظيت الحملة بدعم الدكتورة مهيرة عماد رئيس شعبة اللغة الإنجليزية ومدرس بقسم الصحافة بكلية الإعلام، وسط إشادات متميزة من الجميع، وبعد حصول الحملة على المركز الأول ضمن الحملات الترويجية، أطلق الطلاب المشاركون بالحملة، مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر.

أقيمت الحملة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، و الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، والدكتور أحمد المصري عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شملت الحملة تصوير وإخراج فيلم وثائقي، وإعلان تلفزيوني وإذاعي عن المعهد، كما تم استخدام فن الجرافيك في الحملة، وشارك فى الحملة الطلاب محمد جمال توفيق،محمد حسين معاذ ، هاجر ابراهيم عبدالحميد ، شيماء علي حسين، ريم عبدالحليم جمعة، ياسمين عبدالتواب، منة الله ياسر، رضوي محمد، شمس أسامة تقي عصام، كما شارك طلاب من خارج القسم وهم ،أحمد عبدالفضيل، أحمد ابوطالب، محمود رمضان، محمد خالد، مريم صلاح.