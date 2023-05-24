ضبط 27 طن خامات منظفات صناعية مجهولة المصدر بمخزن دون تراخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 27 طن خامات منظفات صناعية مجهولة المصدر داخل أحد المخازن يُدار بدون ترخيص خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية ببلبيس.

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من شن حملات رقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات التموينية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين، ومنها تحريرمحضر رقم 9088 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مخزن لتعبئة خامات المنظفات الصناعية بإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة، وحيازة 27 طن خامات منظفات صناعية من أحماض وصودا الخليك مجهولة المصدر بدون فواتير بميدان الطيارة ببلبيس.

وتحريرمحضر رقم 3245 جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل بقالة ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية سارية، ومحضر رقم 2346 جنح مركز بلبيس صاحب هايبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

كما قامت حملة الإدارة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم 2023 وذلك لتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والإلتزام بالقرار الوزاري رقم 67 لسنه 2023.