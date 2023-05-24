ضبط سيدة صرفت 200 ألف جنيه بعد زواجها من معاش والدتها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الهيئات الحكومية بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى والاستيلاء على المال العام..

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بالاستيلاء على أموال إحدى الهيئات الحكومية - دون وجه حق- بالمخالفة للقانون عن طريق إدخالها الغش والتدليس على موظفى الهيئة المشار إليها، والاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها لوفاة والدتها وعدم الإفصاح عن واقعة زواجها، وهو الأمر الذى مكنها من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل إلى كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.