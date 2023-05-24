اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 03:05 ص
أكرم القصاص
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زراعة المنوفية: استقبال 346 شكوى بمنظومة الشكاوى وجارى العمل على حلها

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:00 ص
زراعة المنوفية: استقبال 346 شكوى بمنظومة الشكاوى وجارى العمل على حلها وزاره الزراعه-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين والاتصال بالإدارات المختلفة بالمديرية لحل هذه المشاكل والرد عليها وتذليل العقبات لحل هذه الشكاوى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خلال شهر مايو الحالى بلغ إجمالى عدد الشكاوى 364 شكوى ما يخص المحافظة منها 19 شكوى تم بحثها 4 شكوى جارى بحثها، بالإضافة إلى ما يخص الوزارة منها 58 شكوى تم بحثها 12 شكوى جارى بحثها وما يخص جهات أخرى منها 238 شكوى تم بحثها و33 شكوى جارى بحثها.

وأشار أن منظومة الشكاوى الموجودة فى المديرية تعمل استقبال الشكوى والعمل على حلها على الفورى عن طريق إرسالها إلى الإدارة المختصة لحلها ويتم متابعة الشكوى حتى يتم الانتهاء منها.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

منظومة الشكاوى

زراعة المنوفية



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