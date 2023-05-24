اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس النواب الأمريكى: الدين يفوق عائدات الاقتصاد بحوالى 20%

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:59 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى: الدين يفوق عائدات الاقتصاد بحوالى 20% رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي
وكالات

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن الدين العام يفوق عائدات الاقتصاد بالولايات المتحدة، بنحو 20%، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأربعاء، إن موعد تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن سداد التزاماتها المالية، إذا لم يتم رفع سقف الدين، لا يزال 1 يونيو.

وأضافت خلال حدث نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها ستطلع الكونجرس قريباً على حالة مالية الإدارة الأميركية. وشددت على أن التزام الرئيس جو بايدن بعدم تخلف الولايات المتحدة عن ديونها "مهم".

وقالت إنها تعتقد أن اتفاقاً بشأن رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد "ممكناً"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن عرضت تغييرات ستقلص العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار.

وشددت على أن الخزانة وبايدن "يواجهان خيارات صعبة إذا لم يتحرك الكونجرس".

 
 

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