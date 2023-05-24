رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع استقبال الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم، استقبال الطلاب العائدين من دولة السودان الشقيقة، وكذلك الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا ممن لديهم رغبة لاستكمال دراستهم داخل مصر، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب وأولياء الأمور خلال لقاء مفتوح معهم أنه يجرى حصر الطلاب المتقدمين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وتصنيفهم من حيث التخصص العلمي تمهيدا للمرحلة التالية لمعرفة مدى اعتماد الجامعة من عدمه من خلال المجلس الأعلى للجامعات ثم تصنيف الطلاب إلى شرائح للوقوف على من يحتاج إلى إجراء مقاصة علمية، ومن سيدخل اختبارات تحديد المستوى الذى ينظمه المجلس الأعلى للجامعات وإجراء امتحانات التقييم وتحديد المستوى.

ووجه رئيس الجامعة، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول و توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم ، وتيسير كافة الإجراءات.