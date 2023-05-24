دير الأنبا متاؤس الفاخورى يحتفل بعيد الصعود المجيد جنوب الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بعيد الصعود المجيد، وذلك بكاتدرائية شفيع الدير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى بالدير ذاته.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والمشرف البابوي للدير، صلوات عشية عيد الصعود وخلالها تم تطييب رفات جسد القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، وشاركه فى الصلوات الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، ومجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى وكهنة إيبارشية إسنا، والأخوة طالبى الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطى محبى الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التى تعلوها صور السيد المسيح ورفات القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، ومن خلفهم الأنبا يواقيم والآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيدة المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة للعيد ، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذى تهافت لأخذ البركة.

احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعشية عيد أستشهاد الأم دولاجي وأولادها الأربعة، وذلك بكنيستها وسط مدينة إسنا، بحضور الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبحضور أباء كهنة الإيبارشية، ورهبان دير الانبا متاؤس الفاخوري، والشمامسة والشعب القبطي، وبدأ الاحتفال بتراس نيافة الأنبا يواقيم صلاة العشية، واشترك معه لفيف من الآباء الكهنة والرهبان، حيث تم تطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجى وأولادها الأربعة داخل الكنيسة، ويخللها تسبحة نصف الليل، وأعقب ذلك صلاة القداس الإلهي صباح الغد الأحد، لتذكار عيد أستشهادهم.