حملات نظافة مكبرة بمركز سنورس ورفع 253 طن قمامة وأتربة

الفيوم رباب الجالي

أعلن المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، تنفيذ حملات نظافة مكبرة وتمهيد للطرق بأنحاء المركز، بالإضافة إلى حملات تشجير بالطرق لتنظيف وتنسيق الأحواض ومتابعة وروي الأشجار

وأوضح أن الحملات التي تمت أمس شملت بشوارع وطرق قرى مطرطارس وبيهمو وسنهور القبلية ومنشأة طنطاوي، وطريق القاهرة/ الفيوم وطريق بحيرة قارون، كما أسفرت حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع 246 طن قمامة و7 أطنان أتربة.

وأوضح رئيس المركز أنه تم أمس ضبط 7750) كيلو جرام بذور قمح مهربة علي سيارة نصف نقل بدون تصريح ،بغرض استخدامها كأعلاف ،وتم التحفظ على السيارة وحمولتها وتسليمها لشركة المطاحن بالفيوم وتحرير المحضر اللازم، كذلك ضبط 11.331 طن قمح محلي موسم (2023) بأحد المخازن وحجبها عن التوريد، وتم التحفظ عليها بشركة المطاحن وتحرير المحضر اللازم.

وأشار رئيس المركز أن الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة لمنع التلاعب في تداول وتوريد محصول القمح.





