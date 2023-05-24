حصول محطة معالجة صرف صحي "شها" على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لأول مرة بدون ملاحظات

الدقهلية :محمد الحبشي

أعلن خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي شها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M." للمرة الأولى بدون ملاحظات، بقيادة أحمد منصور، مدير المحطة، والتي تعمل بطاقة 3000 متر مكعب/يوم، وتخدم حوالي 60 ألف نسمة بقرى شها، وكفر العلو بمركز المنصورة.

وأكد نصر أنه قد تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة.

وشكلت لجنه من كبار مهندسي شركة المياة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الفنية المستدامةT.S.M.، وفريق عمل T.S.M. بالشركة.

وأوضح أن الشركة أصبح لديها الآن 34 محطة حاصلة على شهادة T.S.M"" نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 25 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

وأضاف أن حصول المحطة على تلك الشهادة، يأتى ضمن خطة تطوير الآداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً ة/لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2024

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M"، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.