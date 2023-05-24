جولة تفقدية لوزيرة البيئة ومحافظ جنوب سنياء بمجلس مدينة شرم الشيخ والحديقة المركزية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، علي هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي.

واصطحب محافظ جنوب سيناء وزيرة البيئة بجولة بالحديقة المركزية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وأشار المحافظ ان الحديقة تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ.

يشار الي ان الحديقة المركزية على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالى 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض.

كما تشمل مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحضانة ومكتبة وحديقة مخصصة للأطفال.

-تصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل.

من جانبها أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بما تم إنجازه بإنشاء الحديقة ضمن المثلث الاخضر وفي اطار مبادرة الرئيس تحول للاخضر، كما أشادت بجميع الأعمال المنفذة داخل الحديقة حرصت وزيرة البيئة علي التقاط صورة تذكارية مع المهندسين ومجموعة العمل بالحديقة.

وشهدت وزيرة البيئة عرض أغنية " تحيا مصر ياريس" لكورال شرم الشيخ كلمات وتلحين دينا صلاح، وأثنت الوزيرة علي الاغنية وحرصت علي التقاط صورة تذكارية مع الكورال.

كما قام محافظ جنوب سيناء باصطحاب وزيرة البيئة بجولة تفقدية داخل مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن، وذلك بطريقة سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمي.