"تنفيذى الوادى الجديد" يصدر قرارات أهمها سرعة نقل الموظفين للمجمع المميكن

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

ووجه المحافظ بالتأكيد على الاستعداد والجاهزية لامتحانات الثانوية العامة وتكثيف المراجعات الإلكترونية لطلاب المناطق النائية بالمحافظة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال العاملين بالجهات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية شهر يونيو القادم، وتسليم المبانى الإدارية داخل مدينة الخارجة.

كما قرر المجلس التنفيذى حصر وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من الوحدات الخدمية والحكومية؛ استعدادًا لانطلاق المرحلة خلال الفترة المقبلة، واستمرار مبادرات توفير الأسماك الطازجة والسلع التموينية بأسعار مخفضة بكافة مراكز المحافظة؛ للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

ووافق المجلس التنفيذى على إدراج منطقة أبو طرطور ضمن الوحدات القروية التابعة لمركز الخارجة، وتكليف قطاع الرى بالانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية والبدء بالمشروعات الزراعية الكبرى وذات الاستهلاك الأعلى؛ ترشيدًا وحفاظاََ على المياه الجوفية، وإنذار أصحاب المحال التجارية غير الرخصة لتوفيق أوضاعهم، يتم بعدها فصل المرافق عن المحال غير المرخصة، كما شدد المجلس التنفيذى على حظر زراعة الأرز داخل مراكز المحافظة، مع السماح بزراعته بمنطقة بحيرة باريس للراغبين.