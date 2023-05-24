تقديم خدمات صحية لـ8 آلاف سيدة بالمنيا خلال شهر.. صور

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 8 آلاف و691 سيدة ضمن فعاليات المبادرة، وذلك على مدار شهر أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى أيضا إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورفع الوعى بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدى والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتى وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدنى وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

يأتى ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

واوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزى ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق إجراء أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.