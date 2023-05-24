اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 م
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تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:00 م
تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد صرف معاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعىُ لاستمرار صرف معاشات شهر مايو الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

على جانب آخر وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.

ويتضمن القانون باب يسمى "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.


التضامن

صرف المعاشات

خدمات المعاشات

قانون المعاشات

معاشات مايو



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