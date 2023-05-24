تحرير 26 محضرا تموينيا وضبط 4 أطنان فول مدشوش غير صالحة بالمنيا



وفى هذا السياق، قاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص حملة تموينية على المخازن بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين بالمركز حيث أسفرت الحملة عن ضبط 4 طن فول مدشوش غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



كما تابع رئيس المركز حملة تموينية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 16 محضر متنوع شملت المخالفات، نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان.



وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التموينية علي المخابز والمخازن والمحلات التجارية لضبط كافة المخالفات التموينية وللتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة المركز.