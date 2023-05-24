تحرير 199 محضرًا والتوصية بغلق 84 منشاة تعمل دون ترخيص فى حملة بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 236 منشآة، تبين أن 84 منها دون ترخيص و8 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 199 محضراً، وسحب 68 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1571 كيلو من أغذية متنوعة و350 لتر عصائروالبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وفى سياق متصل قام مكتب مراقبة الأغذية بأجا بالمرور على مصنع مخللات بناحية كفر النجباء، حيث تم ضبط عدد 100 برميل جزر مخل وعدد 50 برميل لفت مخلل بدون بيانات وتنبعث منه رائحه كريهه، وتم اخطار الجهات المعنية بالغلق للنقص الشديد بالاشتراطات وعدم وجود الترخيص.

كما شن مكتب أغذية دكرنس حملة على أحد المصانع وجرى ضبط ضبط 228 باكت عصائر بإجمالي 1231لتر وذلك لوجود خطر داهم داخل مكان التصنيع ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم سحب 5عينات متماثلة وإرسال عينه للفحص لبيان مدى صلاحية المنتج للاستخدام الادمي

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.