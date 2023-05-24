اليوم السابع
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بدء فعاليات اليوم الثالث للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:48 ص
بدء فعاليات اليوم الثالث للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى
كتبت آية دعبس

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بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى فى دورته 49، الذى تستضيفه القاهرة من 22 مايو الجاري الي 29، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.الأخبار المتعلقة
 
ومن المقرر أن يلقي 7 من ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ورؤساء الوفود كلمات تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية "
 
وتعقد صباح اليوم اجتماعات لجان فريق الحكومات، فريق أصحاب الأعمال، فريق العمال،بالاضافة الي عقد عدد من الجان أعمالها وهي اللجان لجنة سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، لجنة اصدار ادلة معياريه خول الانماط الجديدة للعمل، وتعديل الاتفافقية رقم لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني، بالاضافة الي اللجنة التنظيمية، ولجنة الصياغة
 
وتناقش الجلسات العامة الثالثة 
(1) التقرير الثالث للجنة التنظيمية ( مضبطة مؤقتة رقم 4 )
(2) التقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية ) مضبطة مؤقتة رقم 5 ) (3) تقرير اللجنة المالية ( مضبطة مؤقتة رقم (6)
(4) تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ( مضبطة مؤقتة رقم (7) (5) تقرير لجنة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية
 
مضبطة مؤقتة رقم (8) (6) البند السادس : مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي ( 2023 ) . (7) البند السابع : تشكيل الهيئات الدستورية والنظامي (2025-2023) (8) البند الحادي عشر : تحديد مكان وجدول أعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي 2024 (9) متابعة مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي
 
فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى (2)
فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى 

فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى (5)
فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى 
 

مؤتمر العمل العربى

منظمة العمل العربية

مكتب العمل العربى



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