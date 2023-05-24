بدء تشغيل القناة المفتوحة لتصريف منسوب مياه الزراعي بطول 38 كيلو في سيوة

أحمد الزغبي

شهدت محافظة مطروح ، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء إطلاق الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة لتصريف وتقليل ارتفاع منسوب مياه الزراعي بسيوة، موجها الشكر لجهود و اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة المعنية في الإسراع لإنهاء المشكلة من جذورها بعد معاناة اهالي ومزارع سيوة لأكثر من 40عاما .

حيث شهد محمد بكر رئيس مدينة سيوة , بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة، يرافقه اللواء حازم ممدوح مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس خالد الأباصيري مدير عام إدارة الموارد المائية والري، و بلال احمد بلال رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع ،حيث تم اطلاق الضخ التجريبي لمحطة انطفير التابعة لمشروع القناه المفتوحة تمهيداً لوضعها في الخدمة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.

وأوضح اللواء حازم ممدوح، أن المشروع يستهدف نقل مياه الصرف الزراعي من داخل الواحة الي منخفض عين جنبي بطول (38 كيلو ) مبيناً أنه تم وضع حجر اساس لبدء المشروع في يناير 2022 .

وأكد المهندس خالد الاباصيري ،على أهمية هذا المشروع الذي سيكون له انعكاس مباشر على المزارع والأراضي مما يعود بالنفع علي الأهالي واستقرارهم وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المنطقة.

ومن جانبه، أعرب محمد بكر رئيس مدينة سيوة ،عن فرحة وسعادة أهالي سيوة بهذا الانجاز لما له من مردود إيجابي فى الحفاظ على واحة سيوة من المبانى والزراعات القريبة من بحيرات المياه خاصة النخيل ،مع زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية فى الواحة، وتحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها،