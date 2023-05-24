الكشف على 711 حالة وتقديم العلاج المجانى فى قافلة طبية بقرية السمطا بقنا

قنا صابر سعيد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بقرية السمطا بمحافظة قنا، للكشف على الأهالي وتقديم العلاج بالمجان.

وقدمت القافلة خدمات الكشف لـ711 حالة، وجرى تقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك في تخصصات النساء والتوليد والأطفال والجلدية والباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة.

وأشرف على القافلة الطبية جمال الأفندي الزمر، مدير القوافل الطبية بجامعة جنوب الوادي، كما تواجدت القافلة بساحتي آل بدر وآل حراجي، وشارك في التنظيم والإشراف الشيخ محمد عبد العزيز بدر، شيخ ناحية السمطا بحري، والعديد من الشباب المتطوعين.