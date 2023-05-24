العثور على شاب مصاب بعدة طعنات وملقى فى الشارع بالإسماعيلية

عثر أهالى أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية على شاب مصاب بعدة طعنات، وجروح وملقى أمام إحدى المكتبات بالمنطقة، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بالعثور على شاب مصاب بطعنات نافذة بالصدر وملقى فى الشارع بارض الجمعيات أمام إحدى المكتبات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ وتبين أن المصاب يدعى أحمد طاهر على 36 عام مصاب بجرح نافذ بالصدر، تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه ورعايته طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.



