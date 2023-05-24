الشباب والرياضة تطلق قافلة طبية فى شمال سيناء للكشف وصرف العلاج مجانًا

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت وزارة الشباب والرياضة قافلة طبية بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة سيناء لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأهالي قرية قاطية.

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان القافلة تضمنت عددًا من التخصصات وصرف العلاج مجانًا، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء، وتعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة الطب الرياضي وتوفير الخدمات الطبية اللازمة على مستوى الجمهورية، وتأكيدًا على أن مراكز الطب الرياضي في المحافظات تخدم جميع المواطنين.

وفي سياق آخر، اجتمع اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش بحضور ايهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بالقيادات التنفيذية بمجلس مدينة العريش، استعدادًا لفصل الصيف وتنفيذًا لتكليفات محافظ شمال سيناء.

وأقترح مدير عام الشباب والرياضة اعتماد مبادرة "شواطئ مصر بلا غرقى" على شاطئ مدينة العريش، باختيار 30 منقذًا وتوزيعهم على طول الشاطئ لحماية المصطافين من الغرق كل يوم جمعة، وتم الاتفاق على تنظيف وتجميل ألسنة الشاطئ ومنطقة الكورنيش وتوفير كافة الخدمات للمصطافين من منطقة جسر الوادي حتى بالم بلازا والمساعيد غرب المدينة، وتكثيف نشاطات رفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق وشاطئ المصيف، ومتابعة جهاز النظافة لأعمال رفع المخلفات وكنس الشوارع ورفع الأتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الحدائق وزراعة ورى الأشجار بها لإتاحتها للرواد والمصطافين.

وأكد الجميع على أهمية تفعيل هذه المبادرة المجتمعية وتوفير التيسيرات اللازمة لنجاحها واستمرارها، وتم التأكيد على ضرورة توفير الإسعافات الأولية وفرق الإنقاذ على الشاطئ والعمل على رفع كفاءة النظافة والصيانة وتجميل المنطقة، وذلك لتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمصطافين وضيوف المدينة.