الحماية المدنية تسيطر على حريق بعدما التهم محل للأدوات المنزلية في دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شب حريق هائل في محل للأدوات المنزليه بشارع السوق الجديد المتفرع من شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بسبب ماس كهربائي، والتهمت النيران جميع محتويات المحل، وانتقل للموقع مأمور قسم دسوق، ورئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، ورئيس مباحث قسم دسوق، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، وسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وبمساعدة أهالي المنطقة تم السيطرة علي الحريق الهائل.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق واخماده حتى لا تزحف للمحلات المجاورة ، أو المنازل بصفة عامة، بعد أن التهمت النيران جميع محتويات المحل.