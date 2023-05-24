التوسع في أنظمة الجمع السكني للقمامة فى الإسكندرية لإنهاء ظاهرة النباشين

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،على زيادة معدلات رفع القمامة والارتقاء بمستوي الخدمات البيئية مع بدء موسم الصيف ،وشدد المحافظ على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، لظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وكلف المحافظ المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الاحياء للتنسيق مع شركة لرفع القمامة من الشوارع أولًا بأول، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها حرصًا علي الصحة العامة للعاملين والمواطنين.

ووجه الشريف بالتركيز على منظومتي الجمع السكني ، والجمع من أمام الوحدات للارتقاء بمستوى الأداء والقضاء على ظاهرة النباشين، موضحًا أن شركة النظافة تعمل طبقًا لثلاثة أنظمة هي : النظام الأول الجمع النمطي العادي، وذلك عن طريق جمع المخلفات الموجودة بالحاويات سواء صناديق أو كناتر فى المناطق المختلفة، والنظام الثاني هو الجمع سكني من أسفل العقارات باستخدام آلات التنبية، والثالث هو جمع سكني من أمام الوحدات وهو نظام قائم على صعود العاملين التابعين للشركة لكل وحدة فى توقيتات محددة لجمع المخلفات من أمام باب الشقة.

وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت الشركة بتدعيم إسطولها بعدد كبير من سيارات النقل والتريسيكلات لضمان الوصول إلى كافة الشوارع والأزقة ، حيث تم الدعم بأكثر من 160 سيارة مختلفة الأحجام وعدد 230 تريسيكلًا وذلك للعمل بهم فى نطاق الأحياء .