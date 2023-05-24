التموين: صرف 90% من مقررات مايو والدفعة التاسعة للمنحة حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تفتتح شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها اليوم، لاستمرار طرح السلع لأصحاب البطاقات التموينية ، بعد صرف نحو 90 % من مقررات شهر مايو الجاري حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة التاسعة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين، وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.