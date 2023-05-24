الإجهاد الجيد.. ما هو وكيف يكون مفيدا؟

كتب – حسام الشقويرى

الإجهاد الجيد المعروف أيضًا باسم eustress ، هو "الاستجابة الإيجابية للضغط التي تتضمن المستويات المثلى من التحفيز" ، وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية (APA) . بعبارة أخرى ، و هو الذي قد ينشأ من القيام بشيء متطلب ولكنه ممتع ومفيد وفقا لما نشره موقع health

بعض الأمثلة على الأنشطة أو الأحداث التي قد تؤدي إلى ضغوط جيدة هي:

الذهاب إلى التقاعد

تكوين أسرة

التحضير لوظيفة جديدة

المشاركة في حدث رياضي

على الرغم من أن الاجهاد الجيد يحدث بسبب توقع شيء مثير ، إلا أنه ليس النوع الوحيد من الاجهاد الذي له نتائج أفضل. على النقيض من ذلك ، يمكن للضيق - الذي نفكر فيه عندما يتبادر إلى الذهن أن يفيد عقولنا وأجسادنا أيضًا.

يساعد في تعزيز القوة الذهنية

تعمل الضغوطات منخفضة المستوى على تحفيز إنتاج مواد كيميائية في الدماغ تسمى مواد التغذية العصبية وتقوي الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ.

يمكن أن يزيد من المناعة - على المدى القصير

عندما يستجيب الجسم للتوتر ، فإنه يعد نفسه لاحتمال الإصابة أو العدوى". و إحدى الطرق للقيام بذلك هي إنتاج المزيد من الإنترلوكينات - وهي مواد كيميائية تساعد في تنظيم جهاز المناعة - مما يوفر على الأقل دفعة دفاعية مؤقتة."

يمكن أن تجعلك أكثر مرونة

تعلم كيفية التعامل مع المواقف العصيبة يمكن أن يجعل إدارة المواقف المستقبلية أسهل .

قد يحفزك على النجاح

قد يكون الاجهاد هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه لإكمال المهام في العمل. وسيحفز سلوكك لإدارة الموقف بشكل فعال وسريع وأكثر إنتاجية".