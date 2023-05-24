"الأوقاف" عن حملة الصلاة على النبى: لن نفرط فى سنة الرسول

رامى محيى الدين

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إنه حبا للرسول محمد صل الله عليه سلم خصصت وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل للتحدث عن فضائل النبي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، أن وزارة الأوقاف خصصت الجمعة المقبل للحديث عن فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام وهي عنوان الجمعة المقبل، مؤكدا أن الكلام عن الرسول الكريم أفضل الحديث يوم الجمعة.

وأشار إلى أن الأوقاف تسعى من وراء ذلك إظهار مكانة وقدر النبي محمد صل الله عليه وسلم للأمة الإسلامية والشباب الإسلامي، مردفا أنه من مظاهر هذه المحبة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد.

واستشهد وكيل وزارة الأوقاف، بقول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، داعيا للإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم وبيان قدره.

وعلق على اعتبار البعض دعوات الأوقاف للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة بدعة، قائلا: والله ليس من البدعة من شيء، وأنه تحدث بدون علم أو فهم أو سند، مضيفا: هم يعلمون أن البدعة أمر مستحدث في الدين.

وأكد أن الصلاة على الرسول الكريم من أفضل العبادات التي يؤديها المسلم وليست في حاجة لأدلة باعتبارها أمرا مشروعا يحبه الله سبحانه وتعالى، مضيفا أن الصلاة على النبي تكفير للذنوب وليس ببدعة.

واستنكر قائلا: «بعض الناس شايفه نفسها حراس على الدين وإحنا لا، ومدافعين عن السنة وإحنا يعني هنفرط في سنة الرسول.. لا والله»، مستشهدا بقول الإمام النووي إنه يجوز الجهر بالذكر، متابعا: «كفاية كلام فيه شدة على الناس بشروا ولا تنفروا».

وأكمل وكيل وزارة الأوقاف: «والله أنا أحب أن ألقى الله وأنا أصلى على النبي.. الصلاة ليس به بدعة إنما ابتغاء مرضاة الله».