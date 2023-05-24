اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 09:08 ص
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"الأوقاف" تطلق النشاط الصيفى للأطفال داخل 1570 مسجد بالبحيرة.. التفاصيل

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:00 ص
"الأوقاف" تطلق النشاط الصيفى للأطفال داخل 1570 مسجد بالبحيرة.. التفاصيل البرنامج الصيفى للطفل
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة عن بدء انطلاق موسم النشاط الصيفى للأطفال داخل المساجد والتى تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختلفة.

وأضاف أبو حطب، أنه سيتم بدء هذا النشاط تحت شعار "حق الطفل" داخل 1570مسجد بمدن وقرى محافظة البحيرة، لافتا إلى أن النشاط الصيفى للأطفال داخل المساجد يتضمن دورات لتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية ورياضية مميزة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إلى أن هذه المبادرة الجديدة تأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل فى الرعاية التامة وتستهدف رفع مستوى الوعى الدينى والثقافى عند الأطفال وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية. 

 


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