ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 443

وكالات

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحصيلة الرسمية للقتلى جراء الأمطار الغزيرة الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وصلت إلى 443 قتيلا.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن مئات الأشخاص أصيبوا وفقد كثيرون، بعد هطول أمطار مطلع مايو الجاري تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية قاتلة.

وتابع في بيان: "تضرر أكثر من 3000 مبنى بما في ذلك المدارس ما منع أكثر من 9000 طفل من الذهاب إلى المدرسة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن 17 ألف شخص على الأقل تلقوا مساعدات منذ 10 مايو، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي.

وأضاف: "لا تزال هناك حاجة ملحة لأدوات حفر ودفن الجثث. ومن الأولويات الرئيسية الأخرى توفير المأوى ونقل الناجين والمساعدة الغذائية وإصلاح الطرق والجسور حتى نتمكن من الوصول إلى المتضررين".