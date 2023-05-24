إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "الداخلة - العوينات" بالوادى الجديد

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق "شرق العوينات - الداخلة" بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما ورد إخطار أمنى إلى مدير الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بطريق "شرق العوينات - الداخلة"، مما أسفر عن إصابة تامر جبريل أنس 34 سنة، وأسامة مسعد يوسف 40 سنة، وأحمد علي محمد 42 سنة، وطارق أحمد محمد علي 58 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.