اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 03:27 م
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أسعار الدواجن تسجل اليوم 74 جنيهًا فى الأسواق

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:08 م
أسعار الدواجن تسجل اليوم 74 جنيهًا فى الأسواق مزرعة دواجن - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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سجلت أسعار الدواجن البيضاء فى الأسواق اليوم 74 جنيهًا للمستهلك، و 94 جنيهًا للبلدى، باختلافات طفيفة أحياناً من منطقة إلى أخرى.
 
‫كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار، وهو ما ساعد على تراجع أسعار البيض والدواجن فى الأسواق.
 
وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

الزراعة

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء



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