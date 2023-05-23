وفد من الاتحاد الأوروبى فى زيارة لمشروعات خدمة الأهالى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد وفد من الاتحاد الأوروبي وممثلين من برنامج الأغذية العالمي، بزيارة لمدينة ومركز البياضية شرق محافظة الأقصر، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية للأهالى فى قرى ونجوع البياضية، حيث رافق الوفد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وأعرب الوفد عن امتنانه بجهود مديرية الصحة.

وشملت جولة وفد الاتحاد الأوروبي وممثلين من برنامج الأغذية العالمي، زيارة عدد من الأماكن منها الوحدة البغدادي بإدارة البياضية الصحية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالبغدادي ومدرسة البغدادي المجتمعية، ومركز التدريب المهني وذلك للقاء الشباب الذين تم تدريبهم ثم التوجه إلى الوحدة الصحية بالمطعية، حيث أعرب الوفد عن امتنانه بالجهود المبذولة والمزيد من التعاون مع مديرية الشئون الصحية خلال الفترة القادمة، حيث رافق الوفد الدكتور عبير مبارك مدير إدارة الصحة المدرسية، والدكتورة الشيماء عادل مدير إدارة البياضية.

فيما قاد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر وزيارة مجمع الأقصر الدولي، ومستشفى الكرنك، ومستشفى ايزيس، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان، حيث استهل رئيس الاعتماد والرقابة جولته بزيارة مجمع الأقصر الطبي الدولي تحت التطوير، ثم مستشفى الكرنك والجاري تجهيزها للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ثم مستشفى إيزيس التخصصي لأمراض النساء والحاصلة على اعتماد الهيئة، واختتم جولته بزيارة مستشفى علاج السرطان الحاصلة على اعتماد الهيئة وشهادة التميز البيئي كمستشفى خضراء.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات، والالتزام بتطبيق معايير الجودة بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة، حيث قام بجولة تفقدية بأقسام المستشفيات ومقابلة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذين أكدوا على التغيير الملحوظ في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم بعد تطبيق المنظومة بالمحافظة، واستمع إلى آراء مقدمي الخدمة الصحية حول أهم مميزات تطبيق معايير الجودة على مستوى المؤسسة ونظم العمل.