وفد ماليزى يزور منطقة البهنسا الآثرية بمركز بنى مزار بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبلت منطقة آثار البهنسا الآثرية بمحافظة المنيا ، وفدًا من دولة ماليزيا، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الإسلامية القديمة، وشمل برنامج الزيارة تفقد (منطقة السبع بنات - مسجد ومقام سيدى على الجمام وبعض مقابر الصحابة وشجرة السيدة مريم ).

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ "البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.