"هيئة الرقابة الصحية ودورها فى سلامة المرضى" ندوة بهيئة قناة السويس

بورسعيد - محمد عزام

عقد فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR ببورسعيد ندوة تعريفية تحت عنوان "هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودورها في أمن وسلامة المرضى" بحضور الأستاذ طارق جاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من مديري وأطباء المراكز الطبية بهيئة قناة السويس.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات الصحية، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور الهيئة واختصاصاتها بالمنظومة.

وخلال الندوة استعرضت الدكتورة منال محمود، مدير عام الفرع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والمكونة من 3 هيئات (هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل) ودور المنظومة في توفير الحماية الطبية لجميع أفراد المجتمع.

وقدمت الدكتورة منال محمود شرح مبسط عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بمنظومة التأمين الصحي الشامل مشيرة إلى حصول معايير الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا).

وأوضحت أن للهيئة دور رقابي لضمان أمن وسلامة المرضى واستمرار تقديم خدمات صحية لهم بمستوى عال من الجودة، ويتم من خلال الزيارات الرقابية للمنشآت الصحية المعتمدة وفقا لمعايير الهيئة، بالإضافة إلى قياس رضا المتعاملين ومقدمي الخدمة لجميع المنشآت الصحية المسجلة أو المعتمدة للوصول إلى مستوى رضا المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمشكلات التي قد تواجههم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة.

وأضافت مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، أن معايير الهيئة تهتم بالمقام الأول بأمن وسلامة المريض وحصوله على الخدمة الصحية بأعلى جودة فضلاً عن ضمان تقليل تجنب الأخطاء في الرعاية الصحية.

تفاعل الحضور بالندوة من خلال مناقشات مفتوحة حول منظومة التأمين الصحي الشامل وتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.