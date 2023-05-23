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مصطفى مدبولى يلتقى رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:42 م
مصطفى مدبولى يلتقى رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية رئيس الوزراء خلال اللقاء
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

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على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية. 
 
وخلال اللقاء أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصرى للصومال عبر التاريخ، مؤكداً أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم فى تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم فى تعزيز قدرات الدولة على الصمود. 
 
وفى هذا السياق، تطرق "برى" إلى النجاحات التى حققتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً فى مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمنى فى معظم ربوع الصومال. 
 
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق.
 
كما طرح مدبولى إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال فى مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهاً بقيام الجهات المعنية فى مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة فى هذا الشأن.

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء

شرم الشيخ

رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية

اليوم السابع بلس



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