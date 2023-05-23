مصر تهتم بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى يفتتح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى بشرم الشيخ.. ويؤكد: مصر تهتم بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا.. الاضطرابات العالمية انعكست على الدول النامية.. و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لكورونا.. نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية.. 70 مليار دولار خسائر تغيرات المناخ بأفريقيا.. ومحافظ البنك المركزى: نتطلع لخارطة طريق لتوصيات «التنمية الأفريقى».



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