اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسلحون يقتلون 6 عناصر أمن فى اقتحام منشأة للطاقة بباكستان

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:15 ص
مسلحون يقتلون 6 عناصر أمن فى اقتحام منشأة للطاقة بباكستان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين اقتحموا منشأة لاستخلاص الغاز والنفط فى شمال غربى البلاد، وقتلوا أربعة من عناصر الشرطة وحارسين خاصين.


وقال عرفان خان المسؤول بالشرطة لوكالة "رويترز"، إن الهجوم وقع في وقت متأخر الاثنين، واستمر لعدة ساعات حتى الساعات الأولى من الثلاثاء، في منطقة هانجو قرب الحدود مع أفغانستان.

يذكر أن الحكومة الباكستانية،أعلنت الثلاثاء الماضى، أن تسعة أشخاص، من بينهم خمسة من أفراد الأمن، أصيبوا بجروح فى هجوم انتحارى فى "ميرالى تحسيل" شمال غرب باكستان.
 

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - عن المسئولين القول: إن انتحاريا استهدف عربة لقوات الأمن قرب قرية (عيدك) مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الأمن.

وذكر المسئولون أن القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة، وبدأت عملية البحث عن المتورطين في الحادث. بينما تم نقل الجرحى جوا، مشيرين إلى أنه من بينهم اثنان في حالة حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري المشترك في (بانو).


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اقتحام منشاه للطاقه فى باكستان

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