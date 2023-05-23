محافظ أسوان: البدء فى إنشاء كوبرى للمشاه بالسيل الجديد وآخر بالكاجوج

أعلن أشرف عطية محافظ أسوان ، عن موافقة وزارة النقل على البدء فى إنشاء 2 كوبرى للمشاة الشهر المقبل، أحدهما أمام مبنى المرور كبديل لمزلقان السيل الجديد، والآخر بديل لمزلقان الكاجوج بسلوا قبلى بمركز كوم أمبو وذلك بتكلفة إجمالية ستصل لأكثر من 22 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وتابع محافظ أسوان، أنه بالإضافة إلى ذلك يتم دراسة إنشاء كوبرى ثالث للمشاه كبديل لمزلقان كلية الهندسة بقرية أبو الريش قبلى من أجل تأمين حياة المواطنين ، والحد نهائياً من الحوادث المتكررة فى هذه المواقع.

وأكد "عطية"، أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار المشروعات الجارية للتطوير والتحديث والمحافظة تسابق الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، وخاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان، وأيضاً منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا كورنيش إدفو، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر ، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر مما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية، والإشغالات بإنشاء عدد 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً.

وعقب إستماعه إلى تقرير إدارة الحوكمة ومكافحة الفساد بشأن المرور الميدانى للجنة التفتيش لرصد السلبيات بالشارع الأسوانى فى 4 مراكز ومدن، و2 وحدة قروية، و4 مراكز تكنولوجية ، أعطى المحافظ، توجيهاته بعرض تقرير تفصيلى عن ملابسات التأخير فى أداء المعاملات للخدمات المتنوعة بهذه المراكز بإحالة المتسببين للتحقيق بهدف الوقوف على أسباب هذا التأخير حيث أعتبر المحافظ ذلك نوع من الفساد الإدارى، وخاصة أن الهدف من إنشاء هذه المراكز التكنولوجية هو الإسراع فى تقديم الخدمات الجماهيرية، والفصل بين مقدم وطالب الخدمة.

وشدد، على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعدى على الطرق والشوارع الرئيسية، وكذلك الحملات التموينية على الأسواق لتحقيق الرقابة والتوازن فى الأسعار ، والحد من الغش التجارى والإحتكار.

وأعطى أشرف عطية، مهلة أسبوع للوحدات المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص للمشروعات الغير رسمية فى ظل المزايا والحوافز الضريبية المتنوعة التى يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020 ، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار رقم 654 لسنة 2021 من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاع هذه المشروعات بإستخراج التراخيص اللازمة لها لـ 497 مشروع من إجمالى 568 مشروع.

فيما وافق المجلس التنفيذى على تعديل رسوم النظافة العامة للمحال التجارية لتتناسب مع حجم المجهود المبذول فى هذا القطاع ، والتى وصلت إلى رفع 570 طن من القمامة والمخلفات يومياً ، وخاصة أن منظومة النظافة العامة أصبح الإعتماد المالى الوحيد لها هو مقابل تحصيل هذه الرسوم فى ظل ما تم دعمه خلال العام الحالى لها بـ 40 معدة وسيارة جديدة ، بالإضافة إلى القيام بتوسعة المحطة الوسيطة داخل مدينة أسوان لـ 4 أضعاف المساحة السابقة بإجمالى 6 ألاف م2 ، لتستوعب كافة كميات التراكمات يومياً.

وخلال إجتماع المجلس التنفيذى تم إستعراض موقف التقنين لأراضى الدولة حيث وصلت نسبة العقود المسلمة إلى 69 % من الطلبات التى تم البت للموافقة عليها بـ 1052 طلب من إجمالى الطلبات المقدمة.

وأشار المحافظ، إلى إستمرار التنسيق الذى تم مع أحد البنوك الوطنية لزيادة فرص التمويل البنكى والإقراض لإتاحة المجال أمام أصحاب طلبات التقنين بسداد الرسوم المطلوبة فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع إجراء البحوث الإجتماعية للحالات الأكثر إحتياجاً ودعمها من بنك ناصر الإجتماعى بتسهيلات بنكية غير مسبوقة ، كما تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى قبول 1461 طلب ، فيما بلغ عدد المسددين 668 مواطن بإجمالى رسوم وصلت لأكثر من 93 مليون جنيه.

والجدير بالذكر بأن إجتماع المجلس التنفيذى، إستهل بقيام محافظ أسوان بتكريم نجوى أحمد مدير عام الثقافة بمناسبة بلوغها السن القانونية للمعاش وذلك لجهودها ودورها المتميز فى القيام بالمهام الوظيفية المنوطة لها.